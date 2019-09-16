Эксперт назвал главные препятствия для интеграции России и Белоруссии

«И элита, и население достаточно лояльны к союзам с Россией, но эти союзы не означают потерю государственности», – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, белорусский народ не готов отказываться от атрибутов суверенитета. Так эксперт комментирует публикацию проекта программы экономической интеграции Москвы и Минска.

«Если под термином слияние понимать объединение в одно государство с утратой атрибутов суверенитета, то такие настроения не очень распространены. Можно говорить о развитии отношений, но при условии сохранения своего государства. Вот такая формула», – считает старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

Как поясняет белорусский политолог, и элита, и рядовые жители Белоруссии уже привыкли к тому, что существует свое государство, поэтому речи о его потери не идет.

«В российском информационном поле превратно подается информация, – речи о создании конфедерации вообще не идет. Речь идет о некоем проекте, которого пока никто не видел. А программой документ станет только после подписания его президентами, и это будет в декабре. Судя по проекту, планируется сохранить два разных Центробанка при унификации банковского надзора, социальных гарантий. В принципе, такое возможно. Теоретически стороны готовы к созданию общей системы надзора, финансового регулирования», – подтвердил политолог.

Однако остается ключевой для Минска вопрос – о едином регуляторе рынков нефти, газа, энергоносителей. «От него зависит дальнейшая судьба интеграции. Вокруг него ведутся основные споры, его решать будут только президенты. И только после этого они могут утвердить программу», – напомнил эксперт.

Напомним, в понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября. Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Такая степень интеграции - выше, чем в Евросоюзе. Фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства, пишет издание.

Однако пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт уже заявила, что такие термины – конфедерация, федерация – следует оценивать «как досужие журналистские штампы».

По ее словам, в основе любых процессов лежит тезис о независимости России и Белоруссии. «Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран», – подчеркнула Эйсмонт. Она добавила, что никаких совместных органов не создается – «к этому страны не готовы».

В белорусской блогосфере публикация проекта вызвала бурные дебаты. «На секунду представим, что все факты из текста – правда, а не вброс, чтобы позлить Минск. Даже в этом случае слив не добавляет практически ничего нового к тому, что мы знали раньше», – написал по этому поводу оппозиционный блогер Артем Шрайбман.

«Якобы есть договоренность о едином налоговом кодексе к 2021 году. При этом каждая страна сохраняет свой бюджет и свои налоговые службы. То есть речь просто о переписывании национальных законов под одну модель», – пояснил Шрайбман.

«Непонятно и кто будет руководить единым регулятором газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Если Белоруссия и Россия на равных, это не примет Москва. Если пропорционально весу стран, этого не примет Минск», – отметил блогер. Он добавил, что это не объединение, а продолжение разговоров, которыми стороны «занимаются уже 20 лет».