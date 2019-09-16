Россиян предложили обследовать у психиатра перед покупкой питомца

Перед тем, как завести домашнее животное, россиянам предложили проходить обследование у психиатра и доказывать свою платежеспособность. С этой инициативой выступили эксперты Российской общественной инициативы (РОИ).

Общественники отмечают, что животные могут попасть в руки психически неуравновешенных хозяев, которые могут покалечить или выбросить питомца на улицу. В соответствии с этим, эксперты предлагают внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», документ опубликован на сайте РОИ.

Так, предлагается проходить обязательное обследование у врача-психиатра, а также доказать свою платежеспособность, чтобы хозяин мог содержать животное. Кроме того, общественники считают необходимым введение квот на свободную продажу животных, при этом приоритет необходимо отдавать взятию животных из приюта.

Следует также обязательно чипировать питомца или использовать GPS-ошейники для контроля за местоположением домашнего любимца. Также предлагается ограничить количество питомцев в многоквартирных домах.

Ранее правительство утвердило список животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Газета ВЗГЛЯД подробно изучила этот список.