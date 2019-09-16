Замгоссекретаря США запланировал визит в Белоруссию

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл приедет в Белоруссию 17 сентября и проведет встречу с главой республики Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

«17 сентября 2019 года ожидается визит в Беларусь заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвида Хейла. Программой пребывания запланированы встреча Хейла на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности», – уточнил Глаз, передает РИА «Новости».

В конце августа Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа.

После визита в Минск президент США Дональд Трамп уволил Болтона.