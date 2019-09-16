По факту осквернения памятника на месте массового убийства евреев на Украине возбуждены дела

Полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области, сообщила областная нацполиция.

«Следователями начато уголовное производство по статье «Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны», а также «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», – передает РИА «Новости» сообщение нацполиции.

Санкция по первой статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, по второй статье предусмотрен штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В октябре 1941 года румынские оккупационные власти создали в Богдановке на берегу Южного Буга лагерь смерти. Командовал им комендант округа Голта полковник Модест Ионеску. В начале ноября 1941-го в Богдановку под конвоем румынских жандармов начали прибывать мирные граждане, в основном евреи. Их сгоняли сюда из Одессы, винницких лагерей, Молдавии. 21 декабря 1941 года началось уничтожение заключенных. Спецоперацию назвали «Подарок Сталину».

По подсчетам государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений фашизма, в Доманевском районе были зверски замучены 115 тыс. мирных людей. Самым кровавым местом стал овраг в Богдановке, где нашли свою смерть 54-56 (по разным данным) тыс. невинных.

На Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, связанных с еврейской диаспорой. Один из последних случаев также произошел в Николаевской области.

Напомним, в воскресенье глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в Богдановке Николаевской области Украины осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев.

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