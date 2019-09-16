Определены виновные в инциденте с Boeing в аэропорту Краснодара

Произошедший в июне инцидент с пассажирским самолетом Boeing 737-800 в аэропорту Краснодара, когда лайнер хвостовой частью коснулся взлетно-посадочной полосы, произошел из-за ошибки пилота, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в процессе посадки в аэропорту Краснодара пассажирский самолет Boeing 737-800 коснулся хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из которых не пострадал», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Там отметили, что причинами авиаинцидента явились «допущенные экипажем ошибки пилотирования и ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации».

По представлению прокуратуры членов экипажа привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, командир и второй пилот были оштрафованы за повреждение самолета по административной статье «Действия, угрожающие безопасности полетов».

Напомним, в июне в пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что прилетевший из Москвы Boeing 737-800 авиакомпании S7 при заходе на посадку задел хвостом полосу и ушел на второй круг. При этом там указали, что «посадка прошла в штатном режиме». На борту самолета находились 175 человек, никто не пострадал.

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