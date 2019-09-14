Российская фигуристка первая в мире прыгнула четверной лутц на соревнованиях

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на международном турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо, впервые в мире выполнив четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) на уровне мастеров.

15-летняя Щербакова набрала 218,20 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второй стала россиянка Елизавета Туктамышева (214,38), третьей – южнокорейская спортсменка Ю Ен (200,89), передает ТАСС.

Щербакова стала первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) на уровне мастеров, россиянка чисто исполнила прыжок. После короткой программы Туктамышева шла первой, Щербакова – третьей.

Еще одна россиянка Софья Самодурова стала шестой (179,65).

В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Она заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде и третье на первенстве России среди юниоров.

Напомним, в апреле российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала видео, на котором 15-летняя Щербакова на тренировке выполнила четверной лутц и тройной тулуп.

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