Посольство России уличило Лондон в нежелании улучшения ситуации на Украине

Посольство России в Лондоне призывает власти Великобритании отказаться от попыток внести раскол в украинское общество, заявил пресс-секретарь диппредставительства.

Так он прокомментировал заявление замглавы МИД Великобритании Кристофера Пинчера, который призвал Россию прекратить препятствовать судоходству в Керченском проливе.

«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения», – цитирует ТАСС российского дипломата.

Он отметил, что Лондон не заинтересован в реальном улучшении ситуации на Украине, поскольку это снизит «возможность для нагнетания антироссийских страстей».

В подтверждение этому представитель посольства привел встревоженные публикации британских СМИ о том, что европейские политики «один за другим высказываются за оздоровление отношений с Россией».

«Бросается в глаза, что риторика британской стороны ничуть не изменилась, несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса», – заметил он.

Дипломат отметил, что Россия продолжает делать все возможное для урегулирования ситуации на Украине. Свидетельством тому является недавний обмен задержанными и осужденными, указал он.

Ранее в пятницу стало известно, что Киев уже подготовил и передал Москве списки заключенных украинских граждан для обмена с Россией. Киев заявил об оттепели в отношениях с Москвой.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан России и Украины в формате 35 на 35 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.