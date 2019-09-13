Киев заявил об оттепели в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал оттепелью состояние отношений между Москвой и Киевом.

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. ... Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И (президент Владимир) Зеленский пытается это использовать», – сказал Пристайко в эфире украинского телеканала «Интер, передает ТАСС.

По словам министра, Зеленский «не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные». «Мы понимаем, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок придет на нашу землю», – добавил он.

Пристайко также заявил, что Украина в ближайшее время планирует вернуть сразу всех украинских удерживаемых лиц из России.

Ранее в пятницу стало известно, что Киев уже подготовил и передал Москве списки заключенных украинских граждан для обмена с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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