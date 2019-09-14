Раскрыт план США по использованию голубей против СССР

Центральное разведуправление США разрабатывало программы по использованию голубей в годы холодной войны, свидетельствуют рассекреченные ЦРУ документы.

В документе говорится, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню.

«Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», – передает РИА «Новости» содержание одного из рассекреченных документов.

Сообщается, что тренировать голубей планировали на Аляске, чтобы птицы были готовы к работе в условиях крайнего севера СССР.

Разведуправление США отмечает, что «по ряду технических и других причин» программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была реализована.