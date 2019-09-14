«Супертяж» Кузьмин уступил американцу Хантеру в бою за чемпионский титул

Россиянин Сергей Кузьмин не сумел защитить интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, уступив американцу Майклу Хантеру в ходе поединка в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке Кузьмин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Ранее 32-летний спортсмен одержал 15 побед (11 нокаутом), передает ТАСС.

Кузьмин в третий раз защищал чемпионский пояс, завоеванный в 2018 году благодаря победе над британцем Дэвидом Прайсом. После этого россиянин взял верх над американцами Лароном Митчеллом и Джоуи Давейко.

До начала боя Кузьмин занимал пятое место в рейтинге WBA, а также располагался на седьмой строчке рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмен является победителем (2010) и серебряным призером (2013) чемпионатов Европы, двукратным чемпионом России среди любителей. Он дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2014 года, победив нокаутом представителя Уганды Николаса Бууле.

В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Американец входит в число 15 лучших боксеров в рейтингах всех четырех престижных организаций – WBA (8), IBF (10), Всемирной боксерской организации (WBO, 12) и Всемирного боксерского совета (WBC, 15).

Напомним, в прошлую субботу российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив в Абу-Даби американца Дастина Порье.