В США предположили, для чего СМИ распространили слухи о вывозе «шпиона» из России

Информация об эвакуации «американского шпиона» из России в 2017 году может тиражироваться в СМИ в интересах ФБР, заявила колумнист издания Wall Street Journal Кимберли Старссел.

«С самого начала сказок о сговоре [президента США Дональда] Трампа с Россией наметилась тенденция: перед публикацией какого-либо доклада, который может опровергнуть утверждения на этот счет, силы, стоящие за расследованием ФБР, для оправдания своих действий организуют утечку информации с претензией на сенсационность. Это следует иметь в виду, когда читаешь новые безнадежные и очень безответственные публикации о якобы имевшемся «ценном» шпионе в России», – отметил колумнист в своем материале, передает ТАСС.

По ее словам, статьи на эту тему могут распространять в США перед публикацией доклада минюста США, в котором пойдет речь о том, были ли у ФБР основания для слежки за штабом Трампа в 2016 году и для расследования «российского вмешательства».

«Есть основания скептически относиться к этим публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились», – отметил автор публикации.

Колумнист подчеркнул, что законодатели из числа республиканцев еще до 2016 года пытались добиться от разведывательного сообщества США сведений о планах российского руководства.

«Республиканцы в Конгрессе США сообщают мне, что они никогда не видели докладов разведки, которые бы свидетельствовали о том, что официальные лица США регулярно получают сведения относительно этого от высокопоставленного информатора в России», – написала Старссел.

Напомним, по информации американских СМИ, в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.