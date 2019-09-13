Житель Подмосковья нашел губку в буханке

Житель подмосковного Чехова обнаружил губку для мытья посуды в буханке белого хлеба.

Губка находилась в мякише хлеба. Мужчина обратился в магазин, в котором приобрел продукт – ему вернули деньги, передает портал «Подмосковье сегодня».

Также он написал жалобу в компанию, которая выпекла хлеб, и потребовал разъяснений.

Производитель принял жалобу, отметив, что по данному факту будет проведена служебная проверка.

Ранее россиянам дали советы по выбору хлеба. Также Роскачество сравнивало мультизерновой и обычный хлеб.