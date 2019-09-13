Цена барреля нефти Brent снизилась до 60,21 доллара

Мировые цены на нефть снижаются утром пятницы на опасениях о том, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем негативно отразится на экономике.

К 7.44 мск цена фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,28% – до 60,21 доллара за баррель. WTI опускалась на 0,24% – до 54,96 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пессимистичные настроения на рынке усилились на фоне прогноза экспертов Reuters об усилении торговой напряженности между США и Китаем.

При этом, по оценкам экономистов, средняя вероятность рецессии в США в следующие два года составляет 45%.

Накануне нефть повышалась на 0,4% – до 61,05 доллара за баррель по марке Brent после снижения ранее с 63 долларов.