Наследие, оставшееся после вывода советских войск из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит «проклятие», пишут немецкие СМИ.

Как пишет немецкий таблоид Bild, сейчас повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и «прокляты» они по той причине, что избавиться от них так и не удается.

«После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников», – передает РИА «Новости» слова главы одной из немецкой коммун Ральфа Хензеля.

Издание пишет, что в Германии надеются на восстановление объектов, но не могут разобраться, кто этим будет заниматься.

При этом, как заявил мэр города Кенигсбрюк, часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.

Издание отмечает, что помимо прочего, на снос и уборку «бетонных гигантов» попросту нет денег.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что последние годы были временем демонизации России.