Политолог: «Единой России» предстоит на новых выборах приложить много усилий

«Единая Россия» показала высокие результаты на выборах 8 сентября, для достижения подобных показателей в 2020 году партия не должна снижать своей политической активности, заявил политолог Олег Матвейчев.

«Огромная работа, которая привела к успеху, потребовала напряжения сил. Если «Единая Россия» хочет, чтобы в следующем году результаты были не хуже, то потребуется также приложить много усилий. Потребуется напряжение сил центрального аппарата партии, а также активная работа на местах», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что в следующем году в стране пройдет «почти в два раза больше» выборов разного уровня, в ходе которых «буду замещаться тысячи мандатов».

Матвейчев подчеркнул, что состоявшиеся выборы были для «Единой России» успешными.

«Из 16 губернаторов, которые избирались, десять шли от «Единой России», – добавил политолог. Он напомнил, что в региональных законодательных собраниях единороссам удалось получить около 70% мандатов, что больше, чем в прошлом году.

«Можно говорить, что «Единая Россия» улучшила свои показатели. Все шлейфы, связанные с пенсионной и мусорной реформами, в эту кампанию сыграли весьма ограничено», – добавил он.

Вместе с тем политолог отметил, что партии «не следует почивать на лаврах», необходимо извлечь уроки из прошедшей избирательной кампании.

«Во-первых, была не очень хорошая ситуация по Москве. Не очень хорошая в том смысле, что кандидаты от «Единой России» шли как самовыдвиженцы. Это не привело ни к чему хорошему, это был своего рода эксперимент, он был неудачным. Теперь пария будет знать, что так делать нельзя», – указал Матвейчев.

Он также отметил, что поражение партии в Хабаровском крае было ожидаемым.

«Там выстраивается режим ЛДПР, там своих родственников, друзей губернатор Сергей Фургал (член ЛДПР) везде направляет. «Единая Россия» будет иметь в виду, что такие варианты возможны, и будет там (выступать) как оппозиционная партия», – заключил Матвейчев.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, в свою очередь, заявила, что руководство «Единой России» видит возрастающую среди партий конкуренцию и продолжит использовать проверенные политические техники для сохранения позиций к выборам 2021 года, сообщает Ura.ru.

По мнению эксперта, состоявшийся 8 сентября единый день голосования дал главам «ЕР» много пищи для размышления. Именно итоги кампании продиктовали решение партии уже в ближайшее время начать подготовку к выборам в Госдуму, намеченным на 2021 год. В связи с этим единороссы даже решили перенести традиционный съезд на полтора месяца раньше – он состоится во второй половине октября. Однако сейчас, по словам Федоровой, еще рано давать прогноз на новый электоральный цикл.

«Можно точно сказать, что он будет очень насыщенным, будет много кампаний, и уже совершенно очевидно по итогам этого года, что они будут конкурентными. Расслабляться ни в коем случае нельзя, в том числе «Единой России». Руководство партии это понимает, и это во многом заложит основания для будущих успехов», – отметила Федорова.

Она добавила, что единороссам «есть чем гордиться» по итогам прошедших выборов, и уже сейчас партия работает над повторением успеха.

«Будут продолжены линии, взятые на максимальную коммуникацию с избирателями – на встречи, на открытые разговоры. Сейчас на это, очевидно, есть общественный запрос», – спрогнозировала Федорова.