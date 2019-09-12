Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией

Задержание топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова по запросу США на территории Италии – это спланированная провокация, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы считаем выдачу международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде. Это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно», – передает ее слова РИА «Новости».

Коршунов, задержанный в Италии, курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета. Он подозревается Вашингтоном в шпионаже на итальянском заводе американского концерна.

В США ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Власти Италии сообщили, что экстрадиция Коршунова в США пройдет в сжатые сроки.

В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.