Власти ЛНР решили передать Киеву более 50 заключенных

Власти Луганской народной республики передают Киеву более 50 заключенных, которые были осуждены до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева сообщила, что «сегодня мы передаем 54 человека, осужденных до 2014 года и изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины», передает РИА «Новости».

Передача проходит на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

Ранее Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько россиян в украинских тюрьмах и сколько украинцев в российских.

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