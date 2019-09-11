МВД захотело упростить получение гражданства для иностранцев с российским образованием

МВД разработало проект закона, который упрощает получение российского гражданства для иностранцев, закончивших вузы в России.

«Законопроектом предлагается предоставить право указанной категории иностранных граждан и лиц без гражданства (выпускникам российских вузов) приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо нахождении на учете по месту пребывания на территории России, то есть как в случае наличия у них разрешения на временное проживание либо вида на жительство, так и в отсутствие таких документов», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

На данный момент иностранным выпускникам российских вузов для получения гражданства нужно получить вид на жительство и отработать в России не менее трех лет.

Проект МВД предлагает изменить Федеральные законы от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Эти поправки позволят закончившим российские вузы иностранцам подать заявление о приеме в гражданство по месту пребывания без разрешения на временное проживание и вида на жительство.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает разрешение на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан, в том числе для украинцев.