Сильный взрыв прогремел у посольства США в Афганистане в годовщину теракта 9/11

Рядом с американским посольством в Кабуле произошел сильный взрыв, сообщают СМИ.

В качестве причины взрыва называют ракетный обстел, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

В посольстве сработала сигнализация, передает РИА «Новости».

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Ни одна из террористических группировок еще не заявляла о своей причастности к взрыву.

11 сентября 2001 года произошла атака запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на башни Всемирного торгового центра в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».