За слова о «российской пропаганде» на телеведущую в США подали в суд

Консервативный кабельный канал One America News через суд потребовал 10 млн долларов от телеведущей MSNBC Рэйчел Мэддоу, которая назвала канал «российской пропагандой», сообщают СМИ.

Как пишет Hollywood Reporter, канал «активно поддерживает повестку дня» главы американского государства Дональда Трампа. Hollywood Reporter называет One America News Network «маленьким кабельным каналом», передает RT.

В One America News Network считают, что Мэддоу «оклеветала компанию», когда назвала канал «в буквальном смысле проплаченной российской пропагандой».

Hollywood Reporter сочла иск «запутанным».

В нем сообщается, что Comcast, материнская компания MSNBC, больше не желает транслировать OAN из-за политической позиции консервативного канала, которая противоречит либеральным принципам MSNBC.

В ответ OAN подверг Comcast критике за «цензуру, мешающую свободной конкуренции».

После этого Мэддоу, которая ведет самую популярную программу на MSNBC, сказала зрителям, что OAN – якобы «российская пропаганда».

Как подчеркивает OAN, телеведущей было прекрасно известно, что ее слова не соответствуют действительности. Канал обвинил Мэддоу в попытке подорвать «бизнес и репутацию OAN». Он хочет получить с ведущей 10 млн долларов.

Адвокат OAN подчеркнул, что хозяева канала «такие же американские, как яблочный пирог», и «не имеют ничего общего с российским правительством».

Мэддоу заявляла, что OAN является «самым подобострастным протрамповским правым новостным каналом» в США. Она сказала, что репортер OAN «по вопросам политики» получает деньги от Москвы.

Hollywood Reporter поясняет, что высказывания Мэддоу основаны на статье Daily Beast «Новый любимый канал Трампа нанимает проплаченного Кремлем журналиста». Поводом для статьи стала работа Кристиана Бруновича Роуза, который одновременно сотрудничал с OAN и Sputnik.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за «фейковые новости». Так, он называл CNN «врагами народа».

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