Роженица в Узбекистане выкинула из окна двух младенцев

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома своего и чужого ребенка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Инцидент произошел в Наманганской области 9 сентября в 4.30 (2.30 мск) на заднем дворе роддома, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Двух новорожденных девочек нашли с тяжелыми увечьями, младенцев забрали в реанимацию, но спасти детей не удалось.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от нее и скрыть преступление. Она выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка другой роженицы, лежавшей в этой же палате», – сообщила Генпрокуратура.

Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «умышленное убийство» в отношении подозреваемой и «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей» в отношении ответственных лиц роддома.

Статья за убийство предусматривает максимальное наказание до 25 лет лишения свободы, вторая статья – до восьми лет.

В августе полицейские в Мордовии спасли младенца от собиравшегося сбросить его из окна отца.