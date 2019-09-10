Венгрия уличила Германию в двойных стандартах в отношениях с Россией и Китаем

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Германии и Франции придерживаются двойных стандартов в вопросе отношений с Россией и Китаем.

«Я считаю также ошибкой, что большие страны - члены ЕС, такие как Германия и Франция, критикуют нас за поддержание торговых отношений с Россией и Китаем, но одновременно сами эти страны заключают там крупные сделки. Это двойная мораль, которой не должно быть между партнерами в Европейском союзе», – передает ТАСС со ссылкой на Die Welt слова Сийярто.

Глава МИД Венгрии также выразил надежду, что в отношениях Будапешта и Берлина начнется новый этап.

«Вместе с министром иностранных дел [Германии Хайко] Маасом я хотел бы достигнуть того, чтобы Германия и Венгрия в политических отношениях снова уважительно относились друг к другу», – сказал он.

Сийярто отметил также, что в прошлом в Германии в адрес Венгрии «было много обвинений, осуждения, о стране и ее политическом руководстве распространялись ложные сообщения».

«Это точно не помогало улучшить отношения между нашими странами», – сказал министр.

Напомним, ранее Белград заявил о двойных стандартах Запада в случае с российским газом.