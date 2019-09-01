Признавшаяся в убийстве годовалого сына жительница Башкирии арестована

Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве годовалого сына, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СКР.

Ранее следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью найденного мертвым ребенка. Женщина рассказала следователям, что убила сына, «чтобы он не голодал».

Напомним, 28-летняя жительница башкирского села Исмаилово сообщила в полицию о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

Спустя двое суток ребенка нашли мертвым, а его мать в ходе допроса призналась в убийстве сына. В Следственном комитете сообщали, что она задушила ребенка и закопала тело, обернутое в одеяльце.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом происшествии.