Умерла российская футболистка

Российская футболистка Полина Кобзева умерла на 24-м году жизни в результате остановки сердца, сообщила пресс-служба футбольного клуба «Подольчанка».

«Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким», – передает RT заявление «Подольчанки».

Это не первая смерть среди молодых российских спортсменок за последнее время. 20 августа умерла 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова, в начале августа – бывшая футболистка «Чертаново» и молодежной сборной России Анастасия Березина. А в апреле скончалась 15-летняя профессиональная российская сноубордистка Дарья Гумен.