Многократная чемпионка по легкой атлетике умерла в 25 лет

В Тамбове умерла чемпионка ЦФО по легкой атлетике 25-летняя Маргарита Плавунова.

«Трагичная новость в рядах Тамбовской легкой атлетики. Сегодня в возрасте 25 лет ушла из жизни многократная чемпионка области и призер ЦФО Маргарита Плавунова», – говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Тамбовской области.

Там также выразили соболезнования родным и близким спортсменки.

Как сообщает телеканал «Новый век», инцидент произошел 19 августа в Моршанском районе. По предварительным данным, Плавунова готовилась к очередным соревнованиям. Во время пробежки девушка почувствовала себя плохо и упала в траву. Прибывшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать факт гибели спортсменки.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Маргарита Плавунова родилась в Котовске. Со школы занималась легкой атлетикой. Спортсменка пробовала разные дисциплины и остановилась на беге с барьерами. Она являлась многократной чемпионкой Тамбовской области.

Напомним, в начале августа футболистка молодежной сборной России из клуба «Чертаново» Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.