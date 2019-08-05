Умерла футболистка молодежной сборной России

Футболистка молодежной сборной России из клуба «Чертаново» Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года, сообщили в клубе.

Как говорится в сообщении клуба в Instagram, Березина умерла из-за остановки сердца. Футболистка является воспитанницей «Чертаново», за молодежную сборную России сыграла 15 матчей и забила восемь голов.

ФК «Чертаново» выразил соболезнования родным Березиной и показал ее последний в жизни забитый гол.

Напомним, ранее футбольный вратарь «Ливерпуля» Александр Дони рассказал, что прошлым летом у него случился сердечный приступ во время предсезонной подготовки.