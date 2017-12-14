Умерла 15-летняя российская сноубордистка

Российская профессиональная сноубордистка Дарья Гумен скоропостижно скончалась в возрасте 15 лет, сообщил ее отец.

Девушка почувствовала себя плохо 25 апреля, приехав в гости к подруге. Ее состояние резко ухудшилось, спортсменка потеряла сознание; приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть подростка, сообщает телеканал «360».

Отец Дарьи Гумен рассказал, что у спортсменки не было жалоб на здоровье; дважды в год она проходила полное медицинское обследование, причем последнее было сделано 20 апреля.

Точная причина смерти девушки будет известна только через месяц.

Отец спортсменки рассказал, что Дарья очень ответственно подходила к тренировкам и учебе – была отличницей, старалась много тренироваться и добиваться успехов.