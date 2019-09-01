Зеленский призвал законом защитить язык и веру нацменьшинств на Украине

Украине нужен проект закона о защите национальных меньшинств, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленскому был задан вопрос о том, планируется ли пересмотреть закон об украинском языке, передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

Глава государства выразил уверенность, что «должен быть» законопроект «о защите прав меньшинств». По словам Зеленского «там все должно быть прописано – их язык, вера».

Требуется найти «модель», которая защищала бы права нацменьшинств на Украине, заявил он, но подчеркнул, что данный вопрос является «очень сложным».

По мнению Зеленского, любое решение будет «бить по президенту и парламенту очень сильно».

Напомним, Зеленский обещал проанализировать закон об исключительности украинского языка на предмет соответствия конституции. По его словам, документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

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