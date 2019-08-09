Шнуров высмеял участников несанкционированных митингов в Москве

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил несанкционированным акциям юмористическое стихотворение и опубликовал в социальных сетях.

«Эх, в Москве идет движуха, там бы мог бы быть и я. Сила слова, сила духа! Будущее против старья!», – такими строками начинается стихотворение, опубликованное в Instagram Шнурова.

Дальше автор отметил, что «сходил бы на протесты» и «показал бы, кто тут власть», однако у него сейчас отпуск и он вынужден «переваривать виски» и наблюдать фотографии «избитых отпрысков».

Ранее российский видеоблогер, создатель популярного канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров раскритиковал своего коллегу-блогера Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.

Напомним, митинги, созванные радикальной оппозицией, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками. Так, к примеру, на первой из них митингующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.

Также СК предупредил участников новых запланированных несанкционированных акций об ответственности.