Президентские гранты помогли реализовать десятки проектов в Приморском крае

Президентские гранты на общую сумму в 64 млн рублей выиграли 32 проекта из Приморского края, все проекты находятся на стадии реализации, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В одной из автошкол Владивостока в рамках такого проекта начали обучать людей с ограничениями по здоровью, говорится в сообщении на сайте ведомства. Наравне с остальными учениками люди с ограничениями сдают экзамены и получают права.

Председатель приморского общества инвалидов Ирина Бондарь в рамках проекта «Шаг навстречу жизни» решила создать «Комнату дневного пребывания» для детей-инвалидов. В прошлом году подала заявку и получила президентский грант в размере 718 тыс. рублей, еще 200 тыс. рублей выделили из краевого бюджета.

«Комната дневного пребывания в Находке» – это не просто место, где можно оставить ребенка-инвалида. Каждый день с особыми, как тут говорят, детьми разного возраста занимаются профессионалы. Специалисты ведут работу даже с теми, кто совсем не разговаривает», – рассказала Ирина Бондарь.

В центре занимаются лепкой, вокалом, работает пальчиковый кукольный театр, работает психолог. Каждую неделю на улице проходят занятия с ретриверами. Клуб собаководов помогает детям социализироваться. Также 5 родителей проходят дистанционное обучение на тьютера – педагога, который может сопровождать детей-инвалидов на занятия.

«Согласно условиям предоставления гранта, с февраля по ноябрь у нас должны были пройти обучение 46 детей. На сегодняшний день у нас обучается уже 100 детей, и это только первый набор. Скоро стартует следующий поток. Спрос на услуги комнаты дневного пребывания очень большой», – добавила Ирина Бондарь.

Участники первого потока проекта уже показывают результаты. Некоторые из ребят стали лучше говорить, другие подтянули оценки в школе, перестали бояться людей и животных. Второй поток начал свое обучение. Председатель общества инвалидов планирует снова получить президентский грант, чтобы продлить такой нужный для Находки проект.

Общественные и некоммерческие организации Приморья, начиная с 2017 года, участвуют в регулярных конкурсах Фонда президентских грантов. Если раньше на финансовую поддержку претендовали всего 7 приморских проектов, то в теперь число победителей доходит до 34. В Приморье гранты неоднократно выигрывали проекты, адресованные молодежи, людям с инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям.