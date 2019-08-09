ФСИН проведет в Москве турнир по вождению автозаков

В Москве 10 августа пройдет турнир по вождению автозаков, сообщили в пресс-службе ФСИН.

В состязании примут участие водители подразделений ФСИН из более чем 10 регионов России, они должны будут продемонстрировать навыки маневрирования с препятствиями по городским улицам, знание правил дорожного движения, а также навыки стрельбы, рассказали в ведомстве ТАСС.

Турнир будет проходить на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. Это уже третьи подряд ежегодные соревнования, приуроченные ко дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который был учрежден в 2017 году.В 2018 году в соревнованиях принимали участие водители автозаков из Владимира, Рязани, Тулы, Смоленска, Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России.

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