Норвежская принцесса отказалась от титула ради «шамана»

Сестра наследника норвежского престола – принца Хокона – Марта Луиза отказалась от титула принцессы из-за романа с американцем Дерком Верреттом, называющим себя «Шаманом Дюреком» и занимающимся «изгнанием злых духов».

Верретт пользуется в США скандальной репутацией. Он считает себя шаманом, «изгоняет духов» и гастролирует по стране, причем к последнему туру присоединилась 47-летняя Марта Луиза. Чтобы привлечь дополнительное внимание к выступлениям любимого, она «одолжила» ему свой титул, разрешив назвать гастроли «Шаман и принцесса», сообщает портал «7 дней».

Такое решение возмутило королевскую семью. Они вызвали Марту Луизу в Норвегию и указали на недопустимость ее действий. Та же в ответ решила отказаться от своего титула.

Марта Луиза теперь должна зваться только по имени, за исключением случаев, когда она будет официально представлять королевское семейство.

В прошлом Марта Луиза была замужем за писателем Ари Беном, с которым прожила в законном браке 14 лет, воспитывая трех дочерей. В 2016 году она решилась расторгнуть свой брак, чем создала прецедент – прежде в королевской семье не было разводов.

Напомним, в 2018 году японская принцесса Аяко вышла замуж за «простолюдина» Кэя Морито, отказавшись от своего титула.