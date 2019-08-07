Памфилова рассказала о коляске и питательном растворе для Соболь

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании Центризбиркома, что обеспокоена здоровьем кандидата Любови Соболь. Она заверила активистку, что ЦИК позаботился о возможной медпомощи для голодающей.

Памфилова отметила, что во вторник во время заседания рабочей группы в ЦИК, на которой Соболь устроила скандал, дежурили врачи. Их вызвали для того, чтобы в случае плохого самочувствия помочь голодающей активистке.

«Коляску для вас приготовили, питательный раствор», – отметила Памфилова.

Досталось Соболь и от члена ЦИК Бориса Эбзеева. Он напомнил активистке, что у нее в списках нашли шесть «мертвых душ».

«Упокой Господи их души», – сказал он.

Ранее во вторник в Центризбиркоме проходило открытое заседание рабочей группы, на котором предварительно рассматривались жалобы не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Соболь и ее помощник Александр Помазуев устроили скандал на заседании. Не выдержав оскорблений, глава ЦИК Элла Памфилова не смогла сдержать слез.

После того как рабочая группа ЦИК рекомендовала все же отказать Соболь в регистрации, та прокричала: «Позор Вам, Элла Александровна!» В ответ Памфилова призналась: «Позор от вас – как медаль на грудь».

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Так, в подписных листах Любови Соболь оказалась подпись секретаря территориальной избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой. Женщина скончалась еще 16 мая, а сбор подписей стартовал лишь в июне, что свидетельствует о подделке. В числе подписавшихся за Соболь оказались Елизавета Роговина и Анатолий Ткаченко, которые также уже ушли из жизни к моменту сбора подписей.