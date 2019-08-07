Названа вероятная причина взрыва автомобиля в Магнитогорске

Причиной взрыва автомобиля в Магнитогорске могли стать разборки внутри таджикской диаспоры.

По информации источников «URA.RU», в начале июля в одном из городских кафе произошла драка с участием представителей диаспоры.

В то же время за несколько дней до этого на ярмарке в Магнитогорске сгорели торговые павильоны, где работают выходцы из Таджикистана.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что состояние пострадавшего водителя оценивается как средней тяжести.

Напомним, ранее в среду произошел взрыв в одном из дворов в Магнитогорске, пострадал водитель автомобиля. По факту взрыва автомобиля Следственный комитет возбудил уголовное дело. Взрыва автомобиля произошел в районе, где живет много представителей таджикской диаспоры.