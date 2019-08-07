Автомобиль с водителем взорвали в Магнитогорске

Взрыв произошел в одном из дворов на улице Советской Армии в Магнитогорске, пострадал водитель автомобиля.

Инцидент произошел около 8.00 (6.00 мск). Владелец автомобиля, стоявшего во дворе, открыл дверь машины, после чего авто взорвалось. Пострадавшего мужчину увезли на скорой помощи, передает «URA.RU».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили случившееся. По факту взрыва автомобиля Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В настоящее время место взрыва оцеплено, правоохранители опрашивает свидетелей. По словам очевидцев, машина принадлежит уроженцу Таджикистана.

«Взорвали машину, был ОМОН, полиция, машина принадлежит таджику, квартал оцепили, никого не пускают», – рассказала очевидица в группе «Черное & Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По информации местного издания «Верстов.Инфо», в этом районе проживает много представителей таджикской диаспоры.

Ранее в Свердловской области пьяный водитель позволил туристам ехать на цистерне бензовоза. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги, произошел взрыв. Погибли четыре человека.