Водитель взорвавшегося бензовоза был пьян

В момент взрыва бензовоза в Свердловской области водитель был пьян, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Экспертиза подтвердила, что водитель «находился в нетрезвом виде». Он выжил, госпитализация не потребовалась, передает ТАСС.

Уровень алкоголя в крови – 0,706 промилле, то есть «очень большая доза», сообщили в МВД, отметив, что прежде водитель «злостным нарушителем ПДД не был».

Всего пострадали семь человек, включая подростка 2005 года рождения, его «экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург».

Взорвался бензовоз «Урал».

Напомним, жертвами взрыва стали три человека. Водитель «допустил погрузку» на цистерну нескольких «туристов».