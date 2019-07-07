Жертвами взрыва бензовоза стали четыре человека

В результате взрыва бензовоза на Урале погибли четыре человека, сообщает глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Устинов сообщил, что «пострадали 11 человек», четверо из них погибли, передает ТАСС.

Почти все погибшие и пострадавшие – местные туристы, сообщили в областном главке МВД.

Напомним, в Свердловской области пьяный водитель позволил туристам ехать на цистерне бензовоза. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги, произошел взрыв.