Погребинский: Американцам нужен Порошенко на Украине

«Видимо, у него есть какие-то основания считать, что его не посадят. Допускаю, что у американцев, которые его прикрывают, есть какие-то договоренности с администрацией Зеленского», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя возвращение Петра Порошенко на Украину.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, если у Петра Порошенко «есть гарантии со стороны американцев», то он останется на Украине и продолжит заниматься политической деятельностью.

«Для США недостаточно своей группы Вакарчука, чтобы корректировать курс Украины и не допустить смягчения антироссийской риторики. Им в этой ситуации нужен Порошенко. Но пока Зеленский не демонстрирует готовности следовать указаниям нынешней администрации США», – сказал эксперт.

На вопрос о том, почему Порошенко до сих пор не за решеткой, политолог отметил, что просто так посадить его не получится. «Нужно провести юридические процедуры. В отличие от власти Порошенко, администрация Зеленского демонстрирует готовность действовать по правилам», – пояснил собеседник.

«Но это все так просто не обойдется, потому что есть много людей, которые жаждут его посадить. Будет назначен новый гепрокурор, а там посмотрим», – заключил Погребинский.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей вернулся в Киев. Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи. Издание «Страна» отмечала, что возвращение Порошенко «произошло очень быстро». Как только самолет приземлился, «пассажиры погрузились в машины и тут же уехали» на двух Mercedes. Автомобиль той же марки и с тем же же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

Напомним, высказывалось предположение, что Порошенко не просто выехал за границу, а сбежал с семьей из страны.

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