Порошенко вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну.

Как пишет «Страна.ua», его самолет «вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубай 6 августа в 20.35 по киевскому времени», а в «2.30 ночи приземлился в аэропорту Жуляны».

В госпогранслужбе Украины издание узнало, что номер борта – OH-WIK, рейс JEF11. Самолет «стоял, видимо, на Мальдивских островах», сказал источник. По его словам, борт «после Дубая исчез с радаров» и «нигде не использовался».

Издание пишет, что возвращение Порошенко «произошло очень быстро». Как только самолет приземлился, «пассажиры погрузились в машины и тут же уехали» на двух Mercedes. Автомобиль той же марки и с тем же же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

Напомним, высказывалось предположение, что Порошенко не просто выехал за границу, а сбежал с семьей из страны.

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