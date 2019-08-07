В 2017 году за чертой бедности в России было 26% детей

Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности за 2017 год, из которого следует, что в России 26% детей жили в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. При этом зафиксировано снижение детской бедности по сравнению с 2015 годом.

Как пишет РБК со ссылкой на исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», уровень бедности среди детей в два раза превышал показатель бедности в целом по стране, причем особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

В исследовании отмечается, что уровень детской бедности резко вырос в 2015 году (27,4%), после чего начал снижаться.

В документе указано также, что самый высокий уровень бедности (52,2%) наблюдался среди детей, которые живут в многодетных семьях.

Росстат проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах ежегодно во всех регионах России путем личного опроса респондентов. Выборка охватывает более 60 тыс. домохозяйств и обеспечивает получение репрезентативных итогов наблюдения в целом по стране. Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности - прожиточным минимумом. В 2017 году величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составила 9 тыс. 925 руб., в 2018 году – 10 тыс. 150 руб.

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