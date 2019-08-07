Россия вошла в список стран с мировым устойчивым развитием

Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).

Компания опубликовала индекс по 143 странам мира, посвященный мировому устойчивому развитию. Исследование BCG в первую очередь ориентировано на определение бюджетных приоритетов, передает «Коммерсантъ».

Так, Россия вошла в 25% стран с наиболее сильными изменениями в десяти измеряемых сферах: сфере здоровья населения, доходного и имущественного равенства, обеспеченности инфраструктурой, экономической стабильности, образования, доступности работы, состояния окружающей среды, уровня доходов и госуправления.

Согласно исследованию Россия является страной с активным и позитивным развитием. Рассматривая динамику за 12 лет, из десяти показателей ситуация ухудшилась в состоянии гражданского общества.

Также ситуация с госуправлением и экономической стабильностью сейчас хуже в сравнении со странами, стартовавшими в 2008 году с такого же уровня оценок SEDA, однако все равно улучшается.

Что касается образования, показатели России всегда были высокими, но за 12 лет они существенно ухудшились.

Госуправление в России оценивается как относительно комфортное, ситуация со здравоохранением рекордно хорошая, а также с инфраструктурой и занятостью. Уровень доходов («чистого» благосостояния) оценивается скорее как низкий. Также в течение 12 лет оценки состояния окружающей среды показатели находятся ниже среднего.