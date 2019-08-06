Нефть подорожала после двух дней падения

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут в рамках коррекции после двух торговых сессий ощутимого снижения, произошедшего на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,1% – до 60,47 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,13%, составив 55,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».