Российские танкисты установили два рекорда

Экипаж танка Т-72Б3 российской команды во время «Танкового биатлона» на Армейских международных играх установил два рекорда. В частности, танк удалось разогнать до 78 км/ч, сообщили в пресс-службе АрМИ.

«Новый рекорд прохождения трассы составил 17 минут 30 секунд. Это быстрее вчерашнего результата российского экипажа почти на полторы минуты. Кроме того, военнослужащие Жилин, Цыдыпов и Осеев установили сегодня рекорд скорости. Они разогнали свой танк до 78 км/ч», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что экипаж танка – старшина Михаил Жилин, наводчик-оператор старшина Бато Цыдыпов и механик-водитель старший сержант Иван Осеев – в ходе индивидуальной гонки побили установленный россиянами воскресный рекорд.

«Танковый биатлон» проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). В играх принимают участие команды 37 государств общей численностью более пяти тысяч человек.

Соревнования закончатся 17 августа.