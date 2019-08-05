В Бразилии главарь банды пытался бежать в образе дочери-подростка

Осужденный наркоторговец, 42-летний Клаувино да Сильва, пытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись своей 19-летней дочерью.

Главарь бразильской банды надел силиконовую маску, парик и женскую одежду – розовую футболку и обтягивающие джинсы, пишет «Ридус» со ссылкой на The Sun.

Охранники тюрьмы заподозрили неладное, обратив внимание, что он сильно нервничает.

Предполагается, что заключенный планировал оставить свою дочь в тюрьме вместо себя.

Дочь преступника проверяют на возможный сговор с отцом.

Клаувино да Сильва был одним из лидеров крупнейшей в Бразилии преступной группировки, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. После неудачной попытки побега его перевели в тюрьму строгого режима.

В середине июля задержанный в Уругвае гражданин России по имени Сергей признался в помощи итальянскому наркобарону Рокко Морабито с побегом.