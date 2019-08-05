США заподозрили китайские танкеры в перевозке иранской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа отслеживает движение танкеров, связанных с крупнейшей китайской государственной нефтяной компанией, из-за подозрений, что суда участвуют в транспортировке иранской нефти в Китай вопреки санкциям Вашингтона в отношении Тегерана, пишет The Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, с мая на спутниковых снимках заметили по меньшей мере три танкера, связанных с крупнейшим китайским банком Kunlun, который контролируется национальной нефтегазовой корпорацией China National Petroleum Corp.

По словам эксперта, слова которого приводит газета, данные со спутников «ясно свидетельствуют, что эти танкеры участвуют в транспортировке иранской нефти». «Эти танкеры действуют как мост между Ираном и Китаем», – добавляет издание.

Напомним, в марте Китай приобретал 1,6 млн баррелей нефти ежедневно. В мае в Иране заявляли, что Соединенные Штаты вынудили Китай перестать покупать их нефть, так как у Пекина «достаточно проблем» с Вашингтоном.

Тем не менее, по данным американской администрации, в июне Китай импортировал более 1 млн баррелей иранской нефти. США заявили, что это нарушает «удушающие санкции», введенные в отношении Тегерана.

В июле США ввели санкции в отношении китайской государственной компании Zhuhai Zhenrong и ее руководителя за покупку нефти у Ирана. Пекин выразил решительный протест США в связи с решением Вашингтона.

Иран подчеркивал, что будет экспортировать нефть «при любых обстоятельствах». Китай заявлял, что останется привержен своей экономической стратегии и не пойдет на компромиссы, которые навязывает США в торговых вопросах.