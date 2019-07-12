В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти

«Ястребы» в администрации Дональда Трампа активно призывают к введению санкций против китайских компаний за покупку иранской нефти, сообщает американское издание Politico.

По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.

По сведениям издания, в правительстве США опасаются, что действия Китая могут подорвать политику американских санкций против Ирана.

Кроме того, американские законодатели из числа республиканцев требуют от президента США Дональда Трампа усиления давления на Китай в этом вопросе.

В то же время введение новых ограничений против Китая может осложнить ход и без того непростых торговых переговоров между двумя странами, отмечает издание.

В связи с этим в Белом доме пока не приняли окончательное решение о том, какой ответ на действия Китая может дать Вашингтон.

Напомним, во вторник Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал «удушающие санкции» против Ирана. После этого президент США Дональд Трамп пообещал существенно усилить санкции против Тегерана.

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