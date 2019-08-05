Украинскому городу отключили горячую воду за долги

Город Энергодар на Украине, где проживают почти 54 тыс. человек, остался без горячей воды из-за долгов в размере более 1,8 млн гривен (71,5 тыс. долларов).

«Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП «Тепловодоканал» за потребленную электроэнергию... Общая сумма долга – 1 миллион 826 тысяч гривен. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия», – передает РИА «Новости» сообщение горсовета.

Там сообщили также, что было решено провести заседание, на котором будет решаться вопрос о выделении «Тепловодоканалу» помощи в размере 10 млн гривен (391,5 тыс. долларов).

«В кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги», – говорится в сообщении.

Ранее город на Украине отключили от отопления из-за долгов за газ. Также сообщалось, что украинские шахты остались без электричества из-за долгов.

Напомним, 1 августа в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции, в результате без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.

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