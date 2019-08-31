В Гонконге полиция разгоняет протестующих цветной водой

Гонконгская полиция начала разгонять протестующих водометами с цветной водой.

«После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ», – сказано в сообщении полиции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о воде с добавлением краски, в частности, синей. Полицейские пояснили, что так они могут «отметить» протестующих для дальнейшего задержания, сообщает портал HKFP.

Ранее организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, так как полиция отклонила запрос на ее проведение, однако многие люди все равно вышли на улицы.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

28 августа власти Гонконга подтвердили возможность введения чрезвычайного положения. А на следующий день власти Китая приступили к ротации дислоцированных в Гонконге военнослужащих.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.