Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз

Екатерина Сафронова, продавшая Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), объяснила, почему президент подошел к ней второй раз.

Сафронова сообщила, что на МАКС работает уже несколько лет, причем не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли. Она отметила, что эта встреча с Владимиром Путиным – просто совпадение, сообщает НТВ.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», – сказала Сафронова.

Девушка также отметила, что мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.

Ранее на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всю турецкую делегацию российским мороженым. При этом сдачу он попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».

Позже СМИ обратили внимание, что мороженое гостям продавала та же девушка, что и на МАКС-2017. В Кремле этот факт не исключили, отметив, что «на МАКСе из года в год работают одни и те же компании».

Газета ВЗГЛЯД писала, какое мороженое любит глава государства.

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