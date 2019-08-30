Позолоченный купол Капитолия на Кубе отреставрирован за счет России

Реставрация купола Капитолия в Гаване, проводившаяся во многом за счет России, завершена, сообщил главный историк города Эусебио Леаль.

Отмечается, что именно российская сторона выделила средства на то, чтобы позолотить не только сам купол, но и Статую Республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

В 2018 году сообщалось, что Россия потратит на восстановление золотого покрытия купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей.

Фото отреставрированного купола в июле показала официальный представитель МИД России Мария Захарова.